Quarantacinque nuovi positivi in Liguria, ultime 24 ore senza vittime

La Spezia - Nelle ultime 24 ore non si sono registrate vittime né alla Spezia né in Liguria a causa del Coronavirus. A livello regionale invece il dato odierno parla di 45 nuovi casi su 1908 tamponi effettuati (302.604 da inizio pandemia), fra questi 16 positivi sono in Asl 5 (undici da contatto di caso confermato e 5 da attività di screening) mentre 4 sono in Asl1, 7 in Asl2 e 16 in Asl3. La specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.



I dati diffudi da Alisa attestano anche 45 nuovi guariti sul territorio regionale mentre i positivi sono 3.068 dei quali 1.093 nella nostra provincia, 1.270 a Genova, 177 ad Imperia e 199 a Savona mentre 99 residenti fuori regione o all'estero e 230 ancora in fase di verifica. Salgono di quattro unità gli ospedalizzati che sono ora 159 in tutta la Liguria dei quali 65 al San Bartolomeo di Sarzana dove restano in otto in terpia intensiva (22 a livello regionale). Rispetto a ieri cala di tre unità il dato dei liguri in isolamento domiciliare (1.59) mentre sono 2.108 quelli in sorveglianza attiva (673 nello Spezzino).