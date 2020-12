Qualcuno ha cercato di forzare la porta di un ufficio ma l'allarme scatta puntuale

La Spezia - Martedì notte intorno alle 23, è scattato l’allarme di un ufficio sito nel pressi della stazione ferroviaria di Levanto. Trattandosi di un impianto collegato con l’istituto di vigilanza La Lince, la centrale operativa ha subito allertato la radio pattuglia di zona, giunta sul luogo in pochi minuti. Da un primo controllo sono stati riscontrati dei segni di forzatura sulla porta ma dalla verifica interna è emerso che nulla era stato asportato. Intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso, è stato messo in stato di fermo un individuo trovato nelle vicinanze dell’ufficio in possesso di attrezzi compatibili con l’utilizzo per lo scasso.