Qualche nuvoletta al mattino. La costa sarà baciata dal sole

La Spezia - Le nuvole, o meglio quelle poche che si vedranno, passeranno veloci sui cieli spezzini per regalare poi una giornata radiosa. Ecco cosa succederà in questa domenica 16 agosto dove sono previsti, come detto, al mattino locali annuvolamenti per nubi basse marittime lungo le aree costiere in successivo dissolvimento, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio potrebbero verificarsi locali rovesci o temporali su Alpi Liguri e versanti padani occidentali.

Comunque sulla costa al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, al pomeriggio sereno. L'umidità sarà su su valori medio-alti. I venti saranno inizialmente deboli settentrionali, in rotazione a brezze già dalla tarda mattinata. Il mare sarà poco mosso o quasi calmo.

Le temperature oscilleranno tra una minima di 22 gradi e una massima di 29 gradi.