Pusher arrestato in flagranza di reato: in totale era in possesso di 12 grammi di cocaina

La Spezia - Nel pomeriggio di ieri, 1° maggio, i carabinieri della stazione della Spezia Mazzetta, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un uomo marocchino di 46 anni. I carabinieri hanno eseguito una serie di controlli nel quartiere di Pegazzano, non trascurando di verificare la pista ciclabile che conduce da Rebocco a Fabiano Basso che potrebbe sfuggire agli ordinari controlli di polizia in quanto, in alcuni punti, risulta distante dalla via normalmente percorsa dalle autovetture di pattuglia.

I militari hanno notato un nordafricano, già conosciuto dagli operanti, e lo hanno sottoposto a controllo. L'uomo e’ stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina, dal peso complessivo di circa 4 grammi. I controlli si sono estesi anche alla sua abitazione, sita poco distante, e lì sono state rinvenute ulteriori 16 dosi di cocaina, dal peso di circa 8 grammi, e denaro contante ammontante a 2.000 euro. La droga e il denaro sono stati sequestrati dai carabinieri e lo spacciatore è stato arrestato: dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui si sono aperte le porte del carcere della Spezia dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.