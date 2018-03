Pulizie a Mazzetta, tutto secondo calendarizzazione

Raccolta ingombranti nel weekend alla Chiappa e Canaletto.

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia settimanale dei quartieri e dei portici cittadini. Il nuovo calendario, messo a punto dall’assessorato al ciclo dei rifiuti, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dall’amministrazione comunale. Sabato 10 marzo la pulizia sarà effettuata, dalle 7 alle 14 nel quartiere di Mazzetta. Sempre sabato 10 marzo il nuovo programma “Per una città più pulita” prevede – nell’ambito del calendario quotidiano di lavaggio portici e marciapiedi – un’operazione di lavaggio in via Vittorio Veneto (lato mare, da via Foscolo a via Dalmazia), dalle ore 4 alle ore 10.



Ecco le altre date del calendario settimanale di lavaggio porticati:

lunedì 12 marzo: Corso Nazionale (da via Carducci a viale S. Bartolomeo); Comune;

martedì 13: piazza Brin e portici limitrofi; via Parma (comprensorio AUSER);

mercoledì 14: via Veneto lato monte, da via Parma a via Doria; piazzale del Marinaio;

giovedì 15: piazza Chiodo, via Persio (dal n. 1 al n. 21 e dal n. 23 al n. 55); piazza Beverini (ambo i lati);

venerdì 16: via Chiodo (lato monte); via Chiodo (lato mare); via Cadorna (dal n. civico 2 al 28)



Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà nelle seguenti date: sabato 10 marzo quartiere della Chiappa– pianale posizionato in via Benedicenti c/o scuola elementare; domenica 11 marzo quartiere Marina del Canaletto – pianale posizionato in viale S. Bartolomeo (area parcheggio interna).