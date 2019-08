Pugni ai poliziotti dopo aver urinato sulla vetrina del bar

La Spezia - Dovranno rispondere davanti ad un giudice dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale in concorso nei confronti di alcuni agenti della Squadra Mobile spezzina che erano intervenuti in un bar di Via Veneto su segnalazioni di alcuni cittadini. Nelle maglie dei poliziotti sono uniti due cittadini dominicani: il primo, classe ‘81, risultava residente in provincia di Aosta, l’altro, classe 1988, residente in provincia di Teramo. A seguito di una richiesta di intervento giunta al 112 da parte di alcuni cittadini nei pressi di quel locale, testimoni di episodi aggressivi ed incivili da parte di un gruppo di sudamericani che avevano urinato sulla vetrina del bar lanciando una scatola di cartone vuota verso alcuni avventori che li avevano redarguiti.



Gli operatori intervenuti prontamente sul posto accertavano la presenza di quattro cittadini sudamericani, palesemente sotto effetto di sostanze alcoliche, con modo di fare ostile e denigrante, rifiutandosi di fornire regolare documenti e assumendo un atteggiamento minaccioso nel tentativo di allontanarsi. Gli operatori si ponevano all'inseguimento di uno di questi che reagiva sferrando pugni all'indirizzo degli stessi. Anche un secondo straniero si opponeva con forza per allontanarsi e scagliava ulteriori colpi all'indirizzo degli agenti. In considerazione della complessità nella gestione dell'intervento intervenivano in ausilio un’ altra pattuglia della volante e dei carabinieri. A seguito delle condotte lesive su descritte due operatori della squadra volante riportavano lesioni con 7 e 5 giorni di prognosi per contusioni multiple.