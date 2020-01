Pubblicità viziata, sei mesi di stop per uno studio dentistico

La Spezia - Sei mesi di stop per uno studio dentistico del capoluogo. Questo il provvedimento adottato dai Servizi sociosanitari del Comune della Spezia al termine di un complesso iter in cui non sono mancati copiosi scambi di carte bollate. Tutto è cominciato quando nel giugno 2018 è arrivata al Protocollo generale dell'ente comunale una nota del presidente della Commissione albo odontoiatri della Spezia con allegate fotografie e fotocopie di quotidiani riguardanti pubblicità effettuate nel 2017 e nel 2018 dal centro odontoiatrico prive dell'indispensabile requisito del nominativo del direttore sanitario del presidio. I Servizi sociosanitari hanno rimesso la questione all'Avvocatura civica, che con una nota ha invitato l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri a presentare un esposto all'Agcom, precisando che solo a seguito dell'accertamento da parte dell'agenzia di pratiche commerciali e promozionali scorrette sarebbe stato possibile chiedere a Palazzo civico la sospensione dell'attività. Nota, questa, contro con il menzionato Ordine ha fatto ricorso al Tar, per il primo di una serie di passaggi tribunaleschi. L'ultimo dei quali è stata la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha suggellato come “la legge n. 175/1992 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie) dispone che nella pubblicità sanitaria delle strutture soggette ad autorizzazione è in ogni caso obbligatoria l’indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria”.



A seguito di tale pronunciamento, a inizio dicembre i Servizi sociosanitari hanno comunicato al centro odontoiatrico, che ha sede legale a Firenze, il riavvio del procedimento sanzionatorio e il conseguente preavviso di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività

sanitaria, concedendo dieci giorni dal ricevimento per la presentazione di controdeduzioni e osservazioni. Questo sono prontamente arrivate, corredata dalla richiesta di archiviare la pratica riconoscendo “l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione ipotizzata”. E tra i legali dello studio e l'Avvocatura civica c'è anche stato un incontro, l'ultimo giorno dell'anno. Ma la morale è stata quella annunciata in apertura: il Comune ha sanzionato il centro con una sospensione dell'attività della durata di sei mesi, a partire dal primo febbraio 2020, lasciandola quindi operare nel corso del mese di gennaio per portare a termine i percorsi di cura in essere.