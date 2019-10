Provoca un incidente e ha troppo alcol nel sangue, denunciato

La Spezia - Un tasso alocolemico troppo alto che sfiorava 3 g/l. E' quanto rilevato dalla Polizia locale della Spezia dopo un incidente stradale avvenuto in Via Genova e in prossimità di Piazzale Ferro. A finire nei guai è un automobilista che a bordo del furgone aziendale, un Renault Kangoo intestato a una ditta alimentare, si è schiantato contro il marciapiede rialzato con danni sia al veicolo rimosso dal carroattrezzi sia alla sede stradale.

Nessun altro veicolo risultava coinvolto nell'incidente ma una serie di elementi avvaloravano le tesi che il conducente, un quarantenne spezzino, avesse in realtà determinato il violento urto contro l'infrastruttura. L'uomo è rimasto illeso ed è stato sottoposto al rilievo del tasso alcolemico risultando positivo con il valore di 2,85 g/l. Per l'autista è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per il reato di guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche con contestuale ritiro della patente di guida ai fini della sospensione della stessa da uno a due anni.