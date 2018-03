Provincia sotto zero, decine di interventi per i vigili del fuoco

Non si registrano situazioni critiche, il raccordo è stato riaperto. Cautela massima sulle strade.

La Spezia - Rami caduti, palle di neve e pupazzi. Questo è lo scenario che alle 12.30 si presenta alla Spezia e in tutta la sua provincia, con ovvi distinguo fra le coste e l'entroterra. La situazione dal profilo delle perturbazioni è in via di attenuazione mentre le temperature rimangono rigide in tutti i territori.



Viabilità. Dal punto viabilistico non si registrano particolari criticità nonostante per le zone costiere si tratti di un evento comunque eccezionale. La Protezione civile, Regione, Provincia e Comuni sono al lavoro per monitorare strade ed eventuali soccorsi sanitari.

Sull'Aurelia il traffico scorre regolare e il raccordo da Santo Stefano alla Spezia è stato riaperto.



La Spezia. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta. In città a richiedere il costante impegno dei vigili del fuoco sono soprattutto i rami caduti sotto il peso della neve. In mattinata sono stati una decina gli interventi dei pompieri a Pitelli, Rebocco, Favaro, in Via Fontevivo, Piazza Concordia e in centro, nella zona di Piazza caduti della libertà.



Val di Vara. Tutto regolare da Varese Ligure a Bolano. Malgrado i timori, visto che parliamo di versanti interni, in tutta la Val di Vara le strade sono imbiancate ma libere. Gli occhi in serata saranno puntati naturalmente sul ghiaccio in vista delle ore notturne.



Temperature rigide ovunque. Venticinque centimetri di neve sui crinali. Dieci centimetri in valle, cinque sulla costa. La perturbazione nevosa che sta interessando tutta la provincia spezzina e la costa da ieri sera ha regalato un paesaggio lunare, spettacolare. Venendo però ai dati sui crinali il manto nevoso è arrivato fino a 20-25 centimentri con temperature a -8° nell'alta Val di Vara, mentre a fondo valle la colonnina è ferma a -2°. A fondo valle e in costa sono caduti 10 e 5 centimetri, mentre le temperature sono ferme e 0 gradi eccezion fatta per Monterosso e Porto Venere dove il termometro è andato sotto lo zero.



Per chi di deve mettere in strada, massima cautela. Se dal momento la caduta dei fiocchi si è placata è richiesta la massima cautela sulle strade, quindi, velocità regolata e attenzione ai massimi livelli sulle piccole strade periferiche e sui collegamenti delle piccole frazioni.