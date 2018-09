Prova a 'scansare' i carabinieri, beccato con 30 grammi di eroina addosso

Arrestato un cittadino tunisino di 43 anni già noto alle forze dell'ordine.

La Spezia - Alla vista dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia della Spezia, un tunisino 43enne già noto alle forze dell’ordine ha tentato di dileguarsi. Mentre passeggiava in strada, nel capoluogo, ha infatti riconosciuto i militari, con i quali aveva già avuto a che fare, ed ha così provato a evitarli. La sua mossa non è sfuggita però ai Carabinieri che, insospettitisi, dopo averlo inseguito e bloccato lo hanno perquisito, trovandogli nascosti in tasca trenta grammi di eroina, suddivisi in quarantacinque involucri. Per lui sono così scattate le manette ed ha trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa di comparire stamattina dinanzi al Giudice per il giudizio direttissimo.