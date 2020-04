Protezione civile: calano contagi ma il numero dei decessi resta alto

La Spezia - Nuovi casi di coronavirus in calo in Italia nelle ultime 24 ore. I dati diffusi dal capo della Protezione civile Borrelli nel corso della conferenza stampa odierna indicano infatti come siano stati 878 i nuovi contagiati (dato più basso dal 10 marzo), a fronte dei 1941 di ieri.

In calo anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva - 106 in meno rispetto a ieri – che restano dunque 3792 mentre i ricoverati con sintomi sono 28.718, 258 meno di ieri. Resta ancora molto alto infine il dato dei decessi che nelle ultime 24 ore sono stati 604 a fronte dei 636 di lunedì.

Nella giornata odierna si registra infine che i guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1.555, è il secondo incremento più alto da inizio emergenza.