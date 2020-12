Prosegue la discesa dei positivi, a Sarzana si spegne una 81enne

La Spezia - Sono 191 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.248 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi casi, 22 sono persone residenti alla Spezia e provincia. Sono 660 i guariti registrati nelle ultime 24 ore a livello regionale. 28 i deceduti, uno dei quali nella nostra provincia, precisamente una donna di 81 anni spentasi al San Bartolomeo di Sarzana (il 7 dicembre, ma inclusa nel bollettino odierno): arrivano così a 256 i ricoverati con Covid-19 deceduti nelle strutture ospedaliere provinciali (2.591 i morti a livello regionale da inizio pandemia). Che, sempre da bollettino, denotato una situazione ricoveri stabile: 102 (invariato) di cui 10 in terapia intensiva a Sarzana, 7 (-1) di cui 2 in Ti al Sant'Andrea della Spezia.



Continua il calo degli attuali positivi

LA SPEZIA 1.467 (-123)

IMPERIA 790

SAVONA 1.044

GENOVA 5.282

Residenti fuori Regione/Estero 272

altro/in fase di verifica 411

TOTALE 9.266 (-497)



Sono infine 8.073 i liguri in sorveglianza attiva (un decimo dei quali in Asl5) e 8.318 quelli in isolamento domiciliare, in calo di oltre 400 unità.