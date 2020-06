Prosegue il calo dei contagiati, nello Spezzino un ricoverato in più

La Spezia - Anche oggi nessun paziente positivo al Covid-19 deceduto in Asl5. Non solo: nessun contagiato da coronavirus se ne è andato nelle ultime 24 ore in tutto il territorio regionale ligure. Ottime notizie che si inseriscono in un trend che continua a procedere in modo confortante, sebbene sia chiara la necessità di mantenere alta l'attenzione. Il dato odierno racconta i 2.875 positivi in Liguria, 52 in meno rispetto a ieri (3 i casi in corso di verifica). Nello Spezzino si passa da 82 a 81. Cinque ospedalizzati in meno in Liguria rispetto a ieri: oggi sono in tutto 198, 7 dei quali in Terapia intensiva. Anche se in Asl 5 i ricoverati positivi al Covid-19 rispetto a ieri aumentano: da 15 a 16 (nessuno in Terapia intensiva). Ammontano poi a 107.787 (+1.424) i test effettuati sul territorio regionale. Scendono da 996 a 946 i liguri in sorveglianza attiva (nello Spezzino passano da 111 a 100).



Tutti i dati del 1 giugno 2020, così come comunicati da Alisa al Ministero



TOTALE test effettuati 107.787 (+1424)



Positivi in Liguria 2.875 (-52)

SAVONA

478

LA SPEZIA

81

IMPERIA

331

GENOVA

1982



TOTALE

2875





Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)



Totale regionale 198 (7), -5 rispetto a ieri.

ASL1 34 (3)

ASL2 44 (2)

Policlinico San Martino 19 (1)

Ospedale Galliera 35 (0)

ASL 3 Villa Scassi 40 (1)

ASL4 Sestri Levante 9 (0)

ASL4 Lavagna 1 (0)

ASL5 16 (0)



Isolamento domiciliare

Totale regionale 413, -53 rispetto a ieri.



Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio)

2264 (+6)



Guariti con 2 test negativi consecutivi

5377 (+106)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1

137

ASL 2

191

ASL 3

414

ASL 4

105

ASL 5

100

Totale Liguria

947



Schede decessi 1465 (+2)