Proiettile vicino alla barca e una telefonata: "Il prossimo te lo pianto in testa"

Episodio "noir" alla Spezia con una coppia protagonista di minacce. Pare ci siano questioni di pesca alla base dei dissidi.

La Spezia - Quando vicino alla sua barca ha notato la presenza di un proiettile non ha avuto dubbi sul fatto che quella non fosse una coincidenza. L'idea insomma che quello era una sorta di avvertimento l'è balenata subito in testa ma la conferma che ci aveva visto giusto l'ha avuta direttamente dal marito che poco più tardi riceveva una telefonata molto chiara oltrechè dal messaggio raggelante: "Il prossimo proiettile te lo pianto in testa". La coppia ha così chiamato in causa la Polizia e le squadre volanti dapprima si sono precipitate a casa di chi aveva fatto quella telefonata. E' una cosa grave e in questi casi bisogna agire immediatamente.



Dapprima i poliziotti intercettano il minacciatore, uomo già conosciuto agli uffici, per poi

spostarsi nella di lui abitazione di San Terenzo per la perquisizione. All'interno della casa, sono spuntati diversi coltelli che hanno fatto scattare la denuncia per detenzione abusiva d'armi cui vanno aggiunte le minacce aggravate ma non l'arresto perché i coltelli non sono considerati fra le cosiddette armi da guerra. Pare che l'accaduto, secondo fonti poliziesche, sia da ricondursi a contrasti maturati nell'ambito della pesca.