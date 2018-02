Principio di incendio alle gallerie della Chiappa

La Spezia - Una disattenzione che poteva provocare un grosso disagio. Principio di incendio nel pomeriggio in Via Fuori le mura alla Spezia, in prossimità delle gallerie della Chiappa. Per dinamiche da accertare alcuni arbusti a ridosso della strada hanno cominciato a bruciare richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.



Il fumo hanno attirato l'attenzione degli automobilisti e poco dopo 17 sono arrivati i pompieri che in mezz'ora circa hanno circoscritto, spento e bonificato l'area interessata dalle fiamme. Non sono stati registrati disagi alla circolazione.