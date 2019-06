Principio d'incendio su un bus. Passeggeri fermi sul raccordo

E' avvenuto nel primo pomeriggio. L'autista del mezzo si è accorto che qualcosa non andava e ha provveduto a spegnere le fiamme.

La Spezia - Principio di incendio a bordo di un mezzo Atc. E' accaduto sul raccordo autostradale alle 13.40 di oggi pomeriggio. Per dinamiche da accertare dal vano motore del mezzo si è sprigionato il fumo e di lì a poco sarebbero partite le fiamme.

L'autista del mezzo, che avrebbe dovuto raggiungere Sarzana via autostrada, si è accorto che qualcosa non andava e si è fermato immediatamente. Il primo passo è stato mettere in sicurezza i passeggeri del mezzo, affollatissimo perché si trattava di una corsa sulla quale solitamente viaggiano tantissimi studenti. Successivamente si è occupato si spegnere il principio di incendio con successo. Nel frattempo ha avvisato i Vigili del Fuoco che hanno raggiunto il posto e messo in sicurezza il mezzo. Erano presenti anche le pattuglie della Polizia stadale della Spezia e Brugnato.

Nell'attesa le persone hanno dovuto attendere, con pazienza, l'arrivo di un mezzo sostitutivo che li avrebbe portati a destinazione e nel frattempo sono stati rifocillati con un po' d'acqua dai poliziotti. Non si sono registrati feriti.



(foto: repertorio)