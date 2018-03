Primo Daspo urbano alla Spezia ad uno straniero che aveva minacciato un sacrestano

La Spezia - Il primo Daspo urbano nella provincia spezzina è stato comminato ieri nei confronti di un cittadino marocchino di 45 anni, sulla base di alcune segnalazioni emanate dal Comando della Polizia Municipale su richiesta del Comune della Spezia. Il Daspo urbano è un vero e proprio divieto di accedere (regolato dall'art.10 comma 2 legge 48, 2017) all'area del centro storico e nel limitrofo quartiere Umbertino per un periodo di sei mesi dalla data di notifica dell'atto. Il cittadino magrebino nello scorso mese di novembre era stato sanzionato in Piazza Beverini, in due distinte occasioni: in entrambe le circostanze era stato allontanato, ma considerando la potenziale pericolosità dettata da alcuni comportamenti minacciosi (anche verso gli agenti), la Municipale ha fatto i suoi approfondimenti passando le carte ai colleghi della Questura. L'uomo aveva pure violato la normativa sugli stranieri ed era già conosciuto agli uffici per tanti diversi motivi. Il 10 novembre scorso l'episodio forse più eclatante quando minacciò il sacrestano di una chiesa spezzina e in questa circostanza aveva minacciato i vigili intervenuti. Da qui la decisione del Questore della Spezia di adottare questo provvedimento.