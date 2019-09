Prime multe per violazioni all'ordinanza anti alcool del sindaco

Agenti in borghese e auto civetta hanno perlustrato le vie del centro e dell'Umbertino per verificare il rispetto del divieto di vendita di alcol da asporto e di bevande in vetro dopo le 21.

La Spezia - Dopo un paio di giorni di attività informativa e di monitoraggio, ieri sera è scattato il primo controllo della Polizia locale sul rispetto dell'ordinanza del sindaco Pierluigi Peracchini vigente dal 5 settembre sino al 5 ottobre e che dispone il divieto di vendita per asporto dalle 21 di bevande alcooliche o in contenitori di vetro.

Il servizio, concordato dal comando di Via La Marmora con l'assessore alla Sicurezza Gianmarco Medusei, ha visto all'opera nel centro e nell'Umbertino auto civetta e agenti in abiti borghesi.

In due casi i gestori di market etnici di nazionalità bengalese, uno in centro l'altro sotto la stazione ferroviaria, sono stati sanzionati con verbale di 1.000 euro per aver venduto birra in bottiglie di vetro in un caso a un extracomunitario nell'altro a due giovani italiani maggiorenni. Gli agenti hanno acquisito le prove della violazione fotografando le bottiglie e lo scontrino potendo quindi contestare al gestore dell'attività l'infrazione.

I controlli hanno interessato altri sei esercizi risultati rispettosi dell'ordine impartito dal sindaco a tutela del tranquillo svolgimento delle serate nelle aree più frequentate della città.