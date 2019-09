Primavera dello Spezia derubata prima del match, sul campo blocca il Milan

La Spezia - Giornata sicuramente da ricordare in tutti i sensi quella trascorsa ieri in Lombardia dai ragazzi della Primavera dello Spezia. All'esordio in campionato infatti gli aquilotti di Pierini hanno ottenuto un ottimo 1-1 sul campo del Milan di Giunti, passato in vantaggio con Pecorino dopo nove minuti e raggiunto dieci più tardi da Gaddini.



Una buona prestazione che non ha risentito di quanto avvenuto poco prima del match. Mentre squadra, dirigenti stavano pranzando in un ristorante al Gratosoglio – a breve distanza dal centro sportivo di Vismara – il loro pullman è stato svaligiato da una o più persone che hanno forzato una porta e sono entrati nel mezzo.

Ai giovani aquilotti sono stati sottratti zaini, cuffie, dispositivi elettronici e altri oggetti di valore che erano stati lasciati a bordo. Lo staff ha provveduto a denunciare l'accaduto ai Carabinieri che stanno ora indagando.