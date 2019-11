Prima prende le botte poi spinge una sfilza di scooter a terra

La Spezia - Notte di danneggiamenti quella appena trascorsa in Via Fiume dove la volante della Polizia di Stato è stata chiamata ad intervenire per la presenza di due scooter buttati a terra. Sul posto gli operatori individuavano un uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, con ferite al naso ed alla bocca, che veniva accompagnato presso il locale Pronto Soccorso ove gli venivano riscontrate lesioni guaribili in tre giorni. Successivamente identificato per un cittadino marocchino 38enne, domiciliato in provincia di Massa, incensurato, ammetteva spontaneamente di aver gettato a terra i motoveicoli a seguito di uno scatto d’ira, asserendo di essere stato aggredito ripetutamente da un uomo del quale non forniva alcuna descrizione.

Il personale operante, a seguito delle testimonianze raccolte, degli accertamenti esperiti e rilevati numerosi danni ai veicoli, denunciava in stato di libertà lo straniero per danneggiamento aggravato.