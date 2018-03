Prima in Lunigiana, ora nello Spezzino. La neve arriva

Primi fiocchi di una certa consistenza, centro escluso. Neve anche in Val di Vara e orami nei quartieri della città capoluogo.

La Spezia - La Spezia aspetta la neve che in città manca, con una certa consistenza, da quattro anni. I primi fiocchi sono caduti attorno alle 22 su parte della Val di Vara e in Lunigiana senza arrivare ancora sulla costa. Nella vicina Fiumaretta e a Marinella acqua neve in intensificazione così come in tutto il Golfo. Fiocchi a Porto Venere compresa. Bianco anche a Pignone, la neve raggiunge anche Levanto e Monterosso, viene bene a Biassa, tocca anche Coregna e La Foce. In Provincia, nelle zone più umide la neve e’ già più formata. Decisamente più fitta nell'entroterra e in Lunigiana, da Albiano Magra ad Aulla.



Si attende un peggioramento delle condizioni meteo nella notte. La Protezione Civile ha già aperto i tavoli comunali e il monitoraggio regionale. Così l’assessore Giacomo Giampedrone intorno alle 00.30: “Fiocchi importanti sul ponente. Nevischio sparso negli altri territori della Liguria. Le prossime ore saranno molto impegnative e faranno registrare un progressivo peggioramento della perturbazione. Prestare massima attenzione negli spostamenti! In città la neve arriva per la prima dopo le 23 partendo dai quartieri del levante, toccando più o meno superficialmente Pegazzano, Umbertino, Rebocco, Pitelli, Chiappa, Bragarina, Mazzetta, Pianazze, San Bartolomeo, Favaro, Termo, Montepertico. Nevica a Cavanella e Castiglione Vara, San Benedetto, Beverino, Valdurasca, ma anche ad Arcola, Santo Stefano, spolverate a Monte Marcello, Ceparana e Sarzana. Situazione in continuo aggiornamento.



Al momento la massima attenzione alle vie di collegamento. Sull’A12 personale su strada a Chiavari (Km. 38,3) in entrambe le direzioni dalle 23. Sulla Cisa imposta la chiusura ai mezzi pesanti fino a cessate esigenze, nevica già con insistenza tra Berceto e Pontremoli. Ma ormai sta nevicando anche su tutta la rete autostradale apuana, Carrara compresa. L’allerta nello Spezzino scatta alla mezzanotte. Si raccomanda la massima prudenza e si consiglia di seguire i protocolli diramati dagli enti nel pomeriggio. Soprattutto occhio al ghiaccio sulle strade. Domani le scuole rimarranno chiuse.



Treni.. Al momento il traffico non subisce particolari ritardi ma si va verso le ore notturne con lo stop dei regionali. In base al piano di emergenza predisposto da RFI, gestore della rete ferroviaria, domani primo marzo l’offerta di treni regionali, a lunga percorrenza e AV subirà alcune modifiche. Lungo la direttrice tirrenica nord, Genova – Roma, è prevista la circolazione del 90% delle corse a lunga percorrenza, del 70% tra Genova e Milano. Nel trasporto regionale, in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana: circolerà il 50%.