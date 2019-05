Prima aggredisce il padre poi, non soddisfatto, se la prende con carabinieri e poliziotti

Spezzino arrestato dopo averle date a tutti: a bloccarlo una speuzzata di spray al peperoncino. Dall'ospedale al carcere.

La Spezia - Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ma anche maltrattamenti in famiglia. Verbali densi quelli compilati questa notte da carabinieri e poliziotti che hanno arrestato all'unisono un 43enne spezzino. I carabinieri erano intervenuti in Via Monteverdi a seguito di una violenta lite tra l’uomo ed il padre convivente: il figlio aveva infatti aggredito il genitore e ne era nata una colluttazione, nel corso della quale entrambi riportavano ferite rispettivamente per trenta e venticinque giorni. Una baruffa in famiglia conclusasi con la fuga in strada del genitore.



Ma all’arrivo dei militari il figlio ha continuato a dimostrarsi aggressivo e inavvicinabile, tanto che è intervenuta in rinforzo una volante della Polizia. Nonostante la presenza di ben quattro tra carabinieri e poliziotti, il giovane ha continuato a scagliarsi contro di loro, aggredendoli fisicamente. Ne è nata un’altra colluttazione, nel corso della quale un agente ha riportato lesioni alla schiena guaribili in 30 giorni: una situazione interrottasi soltanto quando il collega ha azionato lo spray al peperoncino. C'è di più: nella circostanza infatti anche uno dei militari, letteralmente scaraventato contro un mobile, ha riportato lesioni lievi, giudicate guaribili in pochi giorni.



Una volta immobilizzato, il responsabile dell’aggressione è stato trasportato al pronto soccorso della Spezia, dove sono stati medicati anche il padre e i due malcapitati tutori dell'ordine. Al termine delle visite mediche, il responsabile dell’aggressione, già resosi protagonista in passato di episodi simili, è stato dichiarato in arresto e portato al carcere di Villa Andreino.