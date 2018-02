Prezzi falsati ai saldi "no grazie". I commercianti spezzini vincono in onestà

L'anno scorso erano state cinque le violazioni durante il periodo degli sconti. Quest'anno sono state fatte dalla Municipale due sanzioni da mille euro: i cartellini non presentavano il prezzo intero, scontato e la percentuale di sconto.

La Spezia - Dieci e lode ai commercianti spezzini nel periodo dei saldi. Calano i cartellini taroccati nel periodo dei saldi. L'anno scorso il periodo di scontistica aveva stanato almeno cinque attività commerciali, appartenenti ad a catene, che avevano ritoccato i prezzi, quest'anno invece sono due i negozi che non hanno rispettato le normative regionali.



I negozi individuati sono uno in centro storico e un altro nella prima periferia della città. Uno "scherzo" che ai commercianti è costato mille euro a testa. In sostanza, la Municipale ha accertato che i prezzi esposti non erano conformi alla legge regionale. I cartellini infatti dovevano mostrare tre particolarità: il prezzo originale, quello scontato e la percentuale di sconto. La mancanza di questi dettagli ha portato alle salatissime sanzioni.

I controlli della Polizia commerciale sono mirati e partono ben prima dei saldi. In quella fase gli agenti hanno fotografato decine di vetrine e prodotti, poi sono seguiti altri sopralluoghi.



Salvo questi due episodi per il resto il saldi procedono e la media di sconto parte dal 30 per cento al 50 per cento, rarissimi i capi in vendita al 70 per cento. Questo sconto viene applicato soprattutto nel caso siano disponibili in negozio dei pezzi unici. L'ondata di sconti proseguirà fino al 18 febbraio e l'auspicio dei commercianti spezzini è che il maltempo si plachi e che le vendite siano soddisfacenti in coda.



I periodi di sconti troppo ravvicinati, i colossi dell'e-commerce, il maltempo e il picco dell'influenza hanno dato filo da torcere ai commercianti spezzini e alle piccole attività in generale. "Non è stato un inverno facile - ha sottolineato Graziana Gianfranchi di Confersercenti - , il meteo avverso demoralizza il consumatore. Ad esempio ieri è stata una giornata accettabile e molti di noi hanno lavorato benissimo. Cerchiamo di rimanere positivi ma non è semplice, le vendite comunque dovrebbero per il momento essere in linea con l'anno scorso".

Il rischio dell'invenduto è dietro l'angolo ma i commercianti, con la crisi e le elevate spese fisse, hanno imparato a fare rifornimenti calibrati. "E' cambiato il metodo di rifornirsi - conclude Gianfranchi -, sono state ridimensionate le forniture".

Finiti i saldi se la merce invenduta è troppa ci si affida agli stockisti e così i capi arrivano sui banchi dei mercatini.