Previsioni del tempo, ultima giornata di sole poi 48 ore di nuvole

La Spezia - Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore ma siamo comunque in procinto di un cambiamento che si svolgerà a partire dalla giornata di domani quando il sole lascerà spazio a nuvolaglie: nelle zone interne non si escludono precipitazioni dalla serata.. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15.8°C, la minima di 7.3°C, lo zero termico si attesterà a 2520m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso.