Prevenzione assembramenti, poliziotti intervengono ai giardini e Piazza Garibaldi

La Spezia - Continuano, in attuazione di quanto disposto dalla Prefettura della Spezia in ordine alla cosiddetta Fase 2, in conformità alle prescrizioni per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza sanitaria in atto, con particolare attenzione alla prevenzione di assembramenti, i servizi di controllo straordinario del territorio in ambito cittadino della Polizia di Stato. Così nel pomeriggio di martedì 5 è stato effettuato un servizio di controllo del territorio e prossimità delle Volanti spezzine, con il supporto di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova: le pattuglie hanno perlustrato varie zone della città, concentrandosi in particolare nel quadrante nord per poi dirigersi nel centro storico cittadino, vigilando in particolare le aree di Piazza Garibaldi, Piazza Verdi, Giardini Pubblici e piazza Europa. Durante il servizio sono stati effettuati due posti di controllo prolungati in Viale Fieschi e Via Veneto.



Nei classici luoghi di aggregazione cittadina, gli operatori hanno rilevato la presenza di un significativo numero di frequentatori, tutti correttamente indossanti le protezioni e per lo più rispettosi delle distanze interpersonali, mentre in Piazza Garibaldi le pattuglie hanno effettuato un'opera di sensibilizzazione anti assembramento verso alcuni cittadini che stazionavano attorno alla fontana. Analoga opera di persuasione, nei confronti un gruppo di ragazzi incrociati all’interno dei giardini pubblici, alcuni dei quali sono stati invitati ad indossare correttamente la mascherina.



Parallelamente, durante la medesima giornata, personale della squadra amministrativa della Questur ha effettuato controlli amministrativi mirati agli esercizi commerciali che hanno riaperto l’attività a seguito della Fase-2. Ventotto gli esercizi presi in esame tra i quali bar, pasticcerie e gelaterie sia in città che fuori comune, vedi Prati di Vezzano. Nel corso delle verifiche effettuate alle predette attività, risultate tutte ben organizzate per l’asporto, il personale non ha riscontrato violazioni alle disposizioni del dpcm del 26 aprile.