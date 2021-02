Preso a spacciare sotto casa, 20enne denunciato e segnalati i clienti

La Spezia - Spacciava sotto casa, ma il suo continuo traffico lo ha messo nei guai. Ad essere denunciato per detenzione ai fini di spaccio è un giovane di 20 anni, che nel quartiere di Bragarina cercava di piazzare con facilità qualche dose di hashish.

A quanto pare non passava inosservato e quindi sulle sue tracce si è messa la Polizia locale, su segnalazione dell'assessore alla Sicurezza. Per stanare il giovane gli agenti hanno condotto una mini operazione in borghese. Durante gli appostamenti è stato notato il ragazzo di giovane età cedere un involucro a un coetaneo. Quest'ultimo raggiungeva altri ragazzi che attendevano in un auto vicina.

Avvenuto lo scambio gli agenti sono entrati in azione e fermavano quattro ragazzi tra i 20 e i 26 anni scoprendo che all'interno dell'involucro ceduto è risultato esserci dell'hashish.



Al giovane che aveva venduto la dose sono stati rinvenuti addosso ben occultati altri involucri con la medesima sostanza. Ne è seguita una perquisizione domiciliare, a pochi passi dal luogo dello scambio, con il supporto dell'unità cinofila della Polizia di stato. Sono spuntati: altri 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e svariate banconote di piccolo taglio. Al termine dell'operazione veniva denunciato a piede libero il ventenne, segnalato alla locale Prefettura un coetaneo come assuntore di sostanze stupefacenti e identificate altre 2 persone. Lo stupefacente e’ stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.