Preso a fumare spinelli ai giardini, guai per un adolescente

La Spezia - Non si è accorto della presenza della Polizia municipale ed è stato sorpreso a fumare uno spinello. Ora un adolescente spezzino è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti. È l'epilogo del controllo avvenuto oggi pomeriggio ai giardini pubblici messo in atto dalla Polizia locale. Quando gli agenti sono arrivati in zona hanno notato un gruppo, scomposto, di giovanissimi. Tra di loro c'era anche l'adolescente trovato con modeste quantità di hashish e marijuana, poi sequestrati. Il ragazzo ha finito il pomeriggio al comando di Via Lamarmora e dove poi sono andati a prenderlo i genitori.