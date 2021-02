Presi con il bottino ancora in mano, denunciati gli autori di un furto in Corso Cavour

La Spezia - Nel primo pomeriggio di giovedì 11 febbraio, la centrale operativa della Questura comunicava all'equipaggio di una Volante su strada che in un negozio di abbigliamento di Corso Cavour era stato appena perpetrato un furto, da due individui che si erano allontanati con alcuni capi di vestiario.

Durante le ricerche, un equipaggio della terza sezione della Squadra mobile, che si occupa di reati contro il patrimonio, individuava in zona due soggetti che corrispondevano alla descrizione fornita dalla centrale operativa e che si stavano allontanando con passo spedito.

Una volta fermati i sospetti, due cittadini italiani di 30 e 47 anni ben conosciuti alle forze di polizia per precedenti specifici, risultavano tenere ancora tra le mani i capi di abbigliamento asportati, da cui non avevano fatto nemmeno a tempo a staccare il dispositivo antitaccheggio e il cartellino con il prezzo.

Condotti presso gli uffici della Squadra Mobile, i due non potevano che ammettere la loro responsabilità. All’esito degli accertamenti del caso e, dopo aver acquisito le immagini della videosorveglianza che documentano chiaramente l’evento, i due autori sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato. La merce è stata recuperata integra.