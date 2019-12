Presepe vandalizzato, il video che incastra i responsabili

La Spezia - "Ecco il Premio Nobel che nella notte del 23 dicembre alle 2 e 35 ha avuto la brillante idea di vandalizzare il presepe in piazza Saint Bon,con la complicità di altri tre geni...La Polizia locale, in questi giorni di festa, ha già identificato e convocato la persona responsabile del danneggiamento, un maggiorenne con gravi precedenti. Non esiste più tolleranza per coloro che deturpano o che compiono atti incivili contro la nostra città". Lo ha scritto su Facebook l'assessore alla sicurezza Gianmarco Medusei, condividendo il video relativo ai danneggiamenti.

"Purtroppo non ci sono, ancora, telecamere ad ogni angolo, quindi non sempre riusciamo a prendere tutti, ma ci si prova, in attesa di un ulteriore aumento della videosorveglianza che avverrà nei prossimi mesi", ha aggiunto l'esponente leghista della giunta Peracchini, evidentemente auspicando un Big Brother in grado di documentare ogni eventuale atto illecito compiuto in città. Medusei ha arricchito il video aggiungendo dei fumetti immaginari in cui, ad esempio, i ragazzi si vantano di fare certe "belinate" anche a Natale, osservano quanto "rompe quel Medusei" e si interrogano sul postare o meno video della bravata.