Presente la pioggia? Se ne andrà presto e tornerà il sole

La Spezia - La settimana inizia con nubi irregolari sulla Liguria in particolare sul centro e sul Levante dove, nella notte, si sono registrate deboli pioviggini (cumulata massima 2.8 millimetri a Monte Pennello, Genova). I venti sono deboli, localmente moderati settentrionali (raffica a 50.4 km/h a Poggio Fearza, Imperia), il mare è mosso con temperatura dell’acqua alla boa di Capo Mele di 25.2 gradi. Minime elevate nella notte, con il valore più basso, 11.2 a Colle Belenda (Imperia). I più alti, invece, 23.3 a Levanto (La Spezia), 22.7 a Genova Centro Funzionale e Alassio (Savona) . Nell’imperiese spicca il 21.7 di Sanremo.



Oltre al valore di Genova, queste le minime nelle altre stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia:

Savona Istituto Nautico 21.9

Imperia Osservatorio Meteo Sismico 21.5

La Spezia 20.9



Nelle prossime ore l'ingresso di correnti settentrionali favorirà un rapido miglioramento con nubi in dissolvimento già in mattinata e ritorno del sole su tutta la regione. Pomeriggio sereno con locali addensamenti sui versanti padani del Ponente. I venti sono in rinforzo dai quadranti settentrionali e saranno forti sul centro-Ponente, generalmente moderati a Levante.

Il mare sarà molto mosso a Ponente, mosso a Levante. Le temperature massime saranno in calo rispetto a ieri ma ancora al di sopra dei valori di stagione.



(fonte Arpal)