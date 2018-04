Presa di mira la libreria delle Paoline in Via Veneto

Il colpo nella notte. Questa mattina all'apertura l'amara scoperta dei gestori.

La Spezia - Brutto risveglio in Via Veneto. Questa notte di soppiatto qualcuno si è introdotto all'interno dello storico negozio delle edizioni "Paoline" riuscendo ad accaparrarsi 1.500 euro in contanti.

Stando a quanto appreso, l'autore del furto si sarebbe intrufolato alzando la saracinesca che da su Via Porta Rocca.

Una volta all'interno ha frugato fino a che non ha trovato il gruzzolo. Parrebbe che null'altro sia stato portato via.



Alla scoperto del furto avvenuto i gestori del negozio religioso hanno avvertito la Polizia di Stato che ha condotto tutti i rilievi del caso. In supporto è giunta anche la Polizia scientifica. La zona di Via Porta Rocca è più nascosta rispetto a Via Veneto che si affaccia sul salotto della città Piazza Europa, Palazzo civico e quello del Governo.

Verranno passate in rassegna anche le telecamere nella speranza che qualche frame si possa rilevare fondamentale per ricostruire l'intero episodio e stanare il responsabile.