La Spezia - Lite nel quartiere del Favaro a colpi di martello. E' quanto accaduto ieri in un condominio dove tra due residenti è scoppiato un furioso alterco. Non si tratterebbe di un episodio isolato tra le due persone coinvolte. Uno di loro è finito all'ospedale dopo essere stato colpito con un martello, per il suo aggressore l'accusa potrebbe diventare per lesioni aggravate. I fatti sono in fase di ricostruzione da parte della Polizia di Stato.