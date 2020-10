Prefetto e sindaci: "Spezia e Sarzana, non servono ulteriori strette"

La Spezia - “Abbiamo condiviso con i sindaci scelte importanti e l’analisi fatta insieme ci consente di dire che allo stato non sono necessarie misure più restrittive specificamente per La Spezia e Sarzana. La prossima settimana incontrerò a gruppi ristretti anche i Sindaci degli altri comuni per ascoltare le loro difficoltà e valutare eventuali proposte per un’attività di controllo anti-covid più sinergica anche in base ai dati sanitari da loro forniti”. Lo afferma il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini a margine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi stamani in videoconferenza, a cui hanno partecipato il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, il Sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, il Direttore Sanitario della ASL 5, Maria Antonietta Banchero, oltre ai vertici delle Forze di Polizia ed il Comandante della Polizia locale, Alberto Pagliai.



Dall’analisi effettuata, si legge nella nota diffusa dalla Prefettura, "è emersa una sostanziale stabilità del quadro epidemiologico nello spezzino, dove la percentuale fra tamponi effettuati e tamponi positivi è allo stato leggermente inferiore a quella nazionale". E questo "grazie anche alle misure di contenimento prese, che vanno necessariamente osservate da parte di tutti" sottolinea il prefetto Maria Luisa Inversini, che stamani ha presieduto il Comitato.

I sindaci Peracchini e Ponzanelli, alla guida dei due maggiori centri della provincia, hanno escluso ad oggi la necessità di adottare ulteriori provvedimenti restrittivi della circolazione nelle strade e nelle piazze, "dove ormai - si legge nella nota - le situazioni di assembramento sembrano essere contenute. Alla Spezia, in particolare, proseguiranno i pattuglioni nelle vie centrali del centro storico con l’ormai sperimentato transennamento agli accessi, con il supporto della Croce Rossa e del volontariato, che svolgeranno opera di sensibilizzazione".