Prefetto ai tifosi: "Comportamento coscienzioso, non create assembramenti pericolosi"

La Spezia - In vista della partita Spezia-Parma in programma, a porte chiuse, sabato pomeriggio, il Prefetto Maria Luisa Inversini ha presieduto questo pomeriggio, in videoconferenza, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno preso parte, oltre al Sindaco della Spezia e ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, anche il Direttore organizzativo dello Spezia Calcio e il Comandante della Polizia municipale di Lerici.



In occasione dell’incontro è stato confermato il dispositivo adottato per le precedenti gare interne dello Spezia per garantire il rispetto delle disposizioni di contrasto alla diffusione del virus. Rinnovata anche la creazione di aree di sicurezza nei pressi delle strutture ricettive che accolgono le due squadre, dell’impianto Ferdeghini e dello stadio Alberto Picco

"Chiediamo ai tifosi dello Spezia un comportamento coscienzioso - ha affermato il Prefetto al termine della riunione - per non creare assembramenti pericolosi per la salute pubblica, come accaduto recentemente in altre città. È un momento particolarmente delicato; i dati epidemiologici non sono stabili a causa delle varianti e il tessuto economico-sociale è in sofferenza, con settori economici che stanno attraversando una crisi davvero allarmante. Sono convinta che i sostenitori aquilotti sapranno dimostrarsi responsabili e che non ci sarà bisogno di elevare sanzioni, che - ricordiamocelo - potranno essere fatte anche attraverso la ricostruzione delle immagini della videosorveglianza".