Positivo al Covid, va al bar invece di restare a casa

La Spezia - Alle 20.20 di martedì, le pattuglie di Polizia di Stato e Guardia di finanza sono state inviate dalla centrale nei pressi del bar che si trova all'incrocio tra Corso Cavour e Via Milano, dove era stato segnalato un assembramento di persone.

Sul posto gli agenti hanno individuato un gruppo di una decina di stranieri sul marciapiede, con la mascherina abbassata, intenti a bere. Alcuni si dileguavano frettolosamente all’arrivo delle pattuglie, altri invitati ad allontanarsi e ad indossare la mascherina in modo appropriato, collaboravano non senza lamentarsi con gli agenti.

All’interno del bar, allo stesso modo poliziotti e finanzieri hanno invitato ripetutamente i numerosi avventori a separarsi e indossare la mascherina.



Durante l’intervento un giovane dominicano, poi risultato essere un 27enne regolarmente soggiornante nel capoluogo, reagiva in modo scomposto, rifiutandosi pretestuosamente di mettersi in regola.

Dopo una serie di controlli esperiti sul posto dalla pattuglia della Guardia di finanza, lo stesso risultava essere positivo Covid-19, pertanto si procedeva ad isolarlo immediatamente, a far evacuare il bar e a farne interdire l’accesso in via precauzionale in attesa delle indicazioni sanitarie. Richiesto l’intervento del 118, lo straniero veniva prelevato da un’ambulanza attrezzata Covid e preso in carico dai sanitari. L’Asl si riservava inoltre l’adozione dei previsti provvedimenti di sanificazione dei locali a carico del titolare del pubblico esercizio.



I militari della Guardia di finanza hanno deferito all’autorità giudiziaria lo straniero (già gravato da un precedente di polizia per rapina) ai sensi dell’art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie per aver violato il provvedimento sanitario in atto, in base al quale come positivo era tenuto all’isolamento domiciliare.

Intanto la posizione del pubblico esercizio è al vaglio della divisione Polizia amministrativa e sociale della questura per i provvedimenti amministrativi di competenza.