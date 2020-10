Positivi spezzini stabili, si alleggerisce la terapia intensiva

La Spezia - Sono 196 i nuovi positivi in Liguria su 3.457 tamponi effettuati. Il grosso, 126, sono stati rilevati nei laboratori della Asl 3, seguono Asl 5 (36: 20 contatto di caso confermato, 15 da attività di screening, un rientro da viaggio), Asl 2 (23), Asl 1 (7) e Asl 4 (4). Sono invece 58 in Liguria i guariti delle ultime 24 ore (totale 9.129 da inizio pandemia). I decessi di positivi a coronavirus in Liguria salgono a quota 1.615 in virtù del decesso di un 80enne mancato ieri a Savona. Stabile il numero di persone attualmente positive nello Spezzino: 976, una in più rispetto a ieri. A Genova e provincia sono 2.002, nel Savonese 270, a Imperia 248, per un totale di 3.926 a cui contribuiscono anche 116 residenti fuori Regione e 314 casi in fase di verifica. Sono poi 225 (+2) gli ospedalizzati Covid positivi in Liguria, di cui 57 (+2) al San Bartolomeo (Covid hospital spezzino), di cui 5 (-2) in terapia intensiva. Sono 2.050 (+118) i liguri in isolamento domiciliare, 3.727 quelli in sorveglianza attiva, di cui 690 (+24) in Asl 5.

Da inizio pandemia, i casi di positività al Covid-19 in Liguria (comprendenti attuali positivi, guariti e deceduti) sono 14.670. I tamponi totali ammontano a 340.129.