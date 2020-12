Positivi spezzini ancora in calo, a Sarzana si spegne una 66enne

La Spezia - Arrivano a 2.474 le persone decedute con positività al Covid-19 negli ospedali della Liguria. Sono 25 le vittime che va ad aggiungere il bollettino odierno, in parte decedute nelle scorse settimane, altre negli ultimi giorni. La più anziana è una centenaria spentasi a Lavagna, la più giovane è una donna di 66 anni deceduta il 2 dicembre scorso all'ospedale San Bartolomeo. Si tratta del solo decesso in Asl5 riportato dal bollettino di oggi: diventano quini 245 i deceduti Covid positivi riscontrati in Asl5 da inizio pandemia. E ancora: i nuovi positivi rilevati in Liguria sono 367 su 4.765 tamponi; di questi 55 risiedono nello Spezzino, 199 in provincia di Genova, il resto se li spartiscono equamente Imperia e Savona. I guariti di giornata a livello regionale sono 784 (quasi 40mila da inizio pandemia). Sono 11.055 (ieri erano 11.497) i liguri attualmente positivi, di cui 1.773 (-37) residenti alla Spezia e provincia. Calano di 23 unità i ricoverati nelle strutture liguri: ora sono 1.011, di cui 99 in terapia intensiva. I ricoverati in Asl 5 sono 117 (+2), di cui 10 in terapia intensiva; la stragrande maggioranza è al San Bartolomeo, 6 (di cui 3 in Ti) sono al Sant'Andrea. Sono infine 9.315 i liguri in sorveglianza attiva (804 in Asl5) e poco più di 10mila quelli in isolamento domiciliare, in calo di mezzo migliaio rispetto al rilevamento di ieri.