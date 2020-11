Positivi scesi sotto quota 2mila in provincia

La Spezia - Calano ancora, seppur in maniera contenuta, i principali indicatori dello stato di emergenza sanitaria che sta investendo la provincia spezzina per la seconda volta. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 sono 84, e si tratta di 20 contatti di caso confermato, 62 attività di screening e 2 operatori del settore sociosanitario, ma il numero complessivo dei casi attualmente attivi è comunque sceso di 46 unità, passando dai 2.014 di ieri ai 1.968 di oggi. Sono solamente due, invece, i ricoveri in meno tra San Bartolomeo e Sant'Andrea e salgono a 11 i pazienti in Terapia intensiva.

Da annotare anche un altro decesso di pazienti Covid-19 positivi. L'ultimo è stato quello di una donna di 56 anni mancata ieri mentre era ricoverata nell'ospedale di Sarzana. Sale così a 230 il conteggio dei decessi con Covid.



A livello regionale sono 454 i nuovi positivi registrati su 4.740 tamponi effettuati. Oltre agli 84 spezzini sono emersi 46 casi in Asl 1 (6 contatto di caso confermato, 39 attività screening e 1 settore sociosanitario), 60 casi in Asl 2 (15 contatto caso confermato,

44 attività screening, 1 settore sociosanitario), 255 casi in Asl 3 (59 contatto caso confermato, 194 attività screening, 2 settore sociosanitario), 9 in Asl 4 (tutti da attività di screening).

Sono in totale 12.793 i casi attualmente attivi in Liguria (283 meno di ieri) e 1.085 sono i ricoverati nelle strutture sanitarie, con 117 persone in Terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati comunicati di decessi di 25 pazienti Covid-19 positivi, portando il totale a 2.361 dall'inizio dell'emergenza.