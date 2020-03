Positive al coronavirus 2026 persone in Liguria, 108 in ospedale alla Spezia

La Spezia - Un'altra giornata pesante per la Liguria che combatte l'emergenza coronavirus. Dal bollettino regionale emerge che sono 2026 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 162 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 1074 sono gli ospedalizzati, di cui 147 in terapia intensiva, sono al domicilio 750 persone con 10 più di ieri), 202 risultano clinicamente guariti ma restano positivi e sono al domicilio. I casi positivi di coronavirus alla Spezia, stando ai dati della Protezione civile, sono 137.

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 23, 4 più di ieri. Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 254: 23 più di ieri.



I 1074 ospedalizzati sono così suddivisi:



Asl1 - 148 (20 in terapia intensiva)

Asl2 - 164 (21 in terapia intensiva)

ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 15

Asl 3 Villa Scassi – 147 (17 in terapia intensiva)

Asl4 – 62 (9 in terapia intensiva)

Asl5 - 108 (15 in terapia intensiva)

San Martino – 238 (41 in terapia intensiva)

Galliera – 126 (16 in terapia intensiva)

Gaslini - 1

Evangelico – 65 (8 in terapia intensiva)



Le persone in sorveglianza attiva sono 2156, così suddivise:



Asl 1 - 664

Asl 2 - 458

Asl 3 - 265

Asl 4 - 239

Asl 5 - 530



LEONARDO E MBDA OK ALL'APERTURA



RIENTRANO GLI AUTISTI SPEZZINI BLOCCATI ALL'ESTERO



SUOLE, ZAMPE E VERDURE. COME FARE COL VIRUS?



L'APPELLO DI UNA MAMMA: 88 CON FEBBRE SU COSTA MAGICA, MIO FIGLIO A BORDO