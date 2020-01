Portali di Buren presi a calci e lanci di arance, giovanissimi scatenati

La Spezia - Calci agli archi di Buren e lanci di arance. Sì è aperta così la prima serata di Piazza Verdi dove un gruppo di giovanissimi tra schiamazzi e agrumi ha creato attimi di tensione nel salotto buono della città. Nella congiunzione con Via Chiodo un altro giovane ha alzato una sedia da un bar, chiuso, per difendersi, tra le risate, da un'arancia scagliata contro di lui. Il teatrino però andava avanti già da un po' tanto da spingere un'esercente a chiedere l'appoggio dei passanti per allontanarsi dal posto di lavoro.

"Sono alterati, sono in queste condizioni dalle 20.30. Gli altri colleghi erano chiusi io mi sono attardata e ho un po' paura" ha raccontato.



Chiusa la saracinesca, in lontananza si sono avvistati i lampeggianti della Polizia di Stato mentre i giovanissimi si disperdevano e uno di loro, visibilmente alterato, diceva agli altri di calmarsi e allontanarsi.

Arrivata la volante gli schiamazzi si sono attenuati e gli agenti si sono fermati per capire come si siano svolti i fatti e procedere con le eventuali identificazioni. Testimoni raccontano di aver visto un gruppo di ragazzi molto giovani, di origine straniera, la maggior parte minorenni.