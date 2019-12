Ponti spezzini al massimo dell'efficienza, limitazioni solo a Cavanella

La Spezia - Un novembre da dimenticare anche per la provincia della Spezia per il maltempo e con 700mila euro da spendere in somme urgenze. Mentre si sistemano le ultime cose, prima della fine dell'anno, e si annunciano i nuovi lavori sulla zona costiera (leggi qui) arriva anche il momento di fare un punto su viabilità e viadotti dopo essersi lasciati alle spalle un mese difficile.

"Un mese di pioggia continuativa - ha spiegato l'ingegner Gianni Benevenuto della Provincia della Spezia - e siamo stati interessati meno drasticamente dai fenomeni metereologici rispetto al Ponente. Abbiamo avuto anche noi i nostri danni, limitati e significativi per l'economia del Bilancio provinciale. Solo a novembre contiamo almeno 700mila euro di danni. Quattrocentocinquantamila euro solo per i primi tre giorni di novembre. I disagi si sono concentrati nei versanti a monte delle strade. Questo da conte della fragilità tipica del territorio".

"Nonostante le difficoltà - ha aggiunto Bevenuto - abbiamo mantenuto tutta la viabilità, salvo Arcola attualmente è attivo il senso unico alternato che pensiamo di riaprire a breve. Sui ponti abbiamo fatto una serie di verifiche: sette sono stati i sorvegliati speciali ed è stato fatto un intervento di miglioramento strutturale. Sono quasi tutti al massimo dell'efficienza salvo il ponte di Cavanella sul quale è stato ridotto il traffico delle autovetture con il limite di 35 quintali e a senso unico alternato. Tutti i ponti sono stati messi in sicurezza".



"Dopo quaranta giorni di maltempo continuato - ha dichiarato a margine della presentazione degli interventi sulla zona costiera l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - e con stati di emergenza per i quali stiamo ancora discutendo con il governo entro fine anno avremo altri 45 interventi pronti da finanziare. Una decina anche alla Spezia, e poi continueremo a fare, ad esempio per la Ripa e la Sp 7, interventi in sostituzione della Provincia che continua ad avere responsabilità ma è in condizioni economiche difficili".