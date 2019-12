Polizia di Stato in classe per spiegare l'importanza del rispetto delle regole

La Spezia - Nell’ambito dei progetti di legalità avviati dalla Questura nelle Scuole della provincia della Spezia, sono ripresi, già dall’inizio del nuovo A.S. 2019/2020, gli appuntamenti dei Poliziotti di Quartiere negli Istituti Scolastici spezzini.

Gli operatori, appositamente formati, hanno incontrato gli studenti di 9 Istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado e complessivamente 25 classi, 1e, 2e e 3e.

Con i ragazzi hanno dialogato confrontandosi su un tema di estrema importanza quale il rispetto delle regole: valore base su cui si avverte l’urgenza di costruire una nuova cultura.

L’abilità dei poliziotti ha consentito di instaurare un dialogo empatico con gli studenti, spesso ignari su argomenti sentiti lontani dal loro vivere quotidiano, quali i regolamenti e le leggi che invece governano tante situazioni in cui gli stessi si vengono a trovare, partendo proprio dalla loro esperienza vissuta.

In tale contesto di condivisione i ragazzi hanno mostrato molto interesse, formulando numerose domande e interagendo con gli operatori pronti a spiegare loro le azioni corrette, ma anche le conseguenze derivanti da eventuali infrazioni, compresi i profili di imputabilità penale che scatta dai 14 anni.

Grazie alla sensibilità della dirigenza e dei docenti si è potuto sviluppare l’attuale progetto di legalità, declinandolo nel mondo della scuola e parlare del regolamento d’Istituto, delle figure del Professore e del Pubblico Ufficiale, per far emergere e riflettere su alcuni elementi da rispettare per evitare di subire le conseguenze di azioni scorrette.

Fino ad oggi, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno incontrato gli studenti dei seguenti Istituti di istruzione: Istituti Comprensivi I.S.A.4, scuola media “S.Pellico” e I.S.A.7, scuole medie “Fontana” e “Formentini”; Istituto Superiore “D.Chiodo”; Istituto Superiore “L.Einaudi”; Istituto Superiore “Fossati”; Istituto Superiore I.P.S.A.R. “Casini”; Istituto Magistrale “Mazzini”; Ente di Formazione di C.N.A. “Formimpresa”.

In ultimo, stamattina, il personale della Questura è stato all’Istituto Superiore “D.Chiodo”; dove ha incontrato la 3a “Indirizzo Moda” e parlato anche di bullismo.



Prima di Natale sono previsti ancora alcuni appuntamenti in altri Istituti scolastici del capoluogo, per poi consentire ai Poliziotti di Quartiere di ritornare nei loro servizi ordinari di pattugliamento appiedato cittadino, anche in relazione alle maggiori esigenze connesse all’avvicinarsi delle festività.