Politica e sport piangono la scomparsa di Irio Lorè

La Spezia - Animato da una vera passione civile per la politica, Irio Lorè è stata una figura centrale della sinistra nel quartiere del Favaro e non solo. Se n'è andato nelle scorse ore a 77 anni a causa di una malattia il tesoriere del circolo 3 febbraio del Partito Democratico, uno che aveva vissuto tutti i passaggi dal PCI in poi. In gioventù sportivo grazie al fisico possente (fu anche portiere dello Spezia), per quarant'anni era stato agente e poi dirigente della Polizia locale spezzina. Iscritto Anpi, che lo ricorda con affetto. Lascia moglie e due figlie. I funerali si svolgeranno sabato alle 17 presso la chiesa dei santi Andrea e Cipriano di Via Veneto.