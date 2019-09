Polfer in servizio antiborseggio, fermate due donne e due bambine in Stazione Centrale

La Spezia - Nel fine settimana scorso, durante mirati servizi di vigilanza antiborseggio presso lo scalo ferroviario della Spezia Centrale, una pattuglia della Polfer spezzina notava quattro ragazze in atteggiamento sospetto e procedeva all'immediato controllo e all'accompagnamento nell’ufficio che affaccia sulla banchina del binario 1, per gli accertamenti del caso.



Due di queste, risultate maggiorenni e con precedenti di polizia per furto in varie località liguri e borseggi a bordo treno, venivano denunciate a piede libero per violazione delle misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio dai comuni della Spezia e delle Cinque Terre, emesse nei loro confronti dal questore della Spezia per 3 anni, rispettivamente il 24 luglio 2017 e il 31 luglio 2017, venivano contestualmente diffidate a lasciare il territorio.

Le altre due ragazze controllate, minorenni di 9 e 10 anni, venivano invece accompagnate presso idonee strutture di accoglienza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria minorile.