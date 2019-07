Poeta spezzino insultato e strattonato in Piazza Garibaldi

La Spezia - E' stato insultato, strattonato e accusato di aver origliato una telefonata. E' la disavventura che ha come protagonista il poeta spezzino Francesco Maria Terzago, 33 anni e noto membro dei Mitilanti, che questa mattina è stato aggredito verbalmente da un uomo di mezza età in Piazza Garibaldi.

Il 33enne ha segnalato l'episodio alla Polizia e poi si è sfogato con un lungo post su Facebook: "Oggi, per la prima volta in vita mia, sono stato aggredito per strada per ragioni politiche. Ero in piazza Garibaldi quando un uomo, dell'età di mio padre, mi si è messo muso a muso, a braccia conserte; dopo mi ha insultato, ha cercato di stapparmi il telefono dalle dita, mi ha preso per la maglietta, mi ha apostrofato con frasi come: 'verremo a prendervi casa per casa, comunisti di merda, sappiamo tutto, sappiamo dove abitate', 'la pacchia è finita, viva Salvini', 'ammazzeremo voi e il vostro papa', 'a Bibbiano c'è da sparare alle lesbiche di merda' [...] ".



Terzago ai taccuini di Città della Spezia ha poi raccontato: "Ero in Piazza Garibaldi e non ho potuto fare a meno di notare quest'uomo, a me sconosciuto e che a voce altissima diceva 'noi siamo qui che lavoriamo e in negri non fanno un cazzo' e insultava altre minoranze come ho raccontato nel mio post. Quando ha buttato giù la telefonata me lo sono ritrovato davanti: sosteneva che avessi origliato e nei miei confronti ha subito mostrato una certa aggressività, soprattutto nella postura".



"Mi ha additato come comunista - ha aggiunto - ma non mi conosceva. Io ho cercato di mantenere un profilo basso, rimanendo rispettoso e dando sempre del lei a questa persona. Che non so per quale motivo mi abbia aggredito a quel modo. Anche se nel mio post c'è un riferimento politico, non sostengo, come ho raccontato anche alle forze dell'ordine, di essere stato vittima di un'aggressione di rappresentanti di estrema destra. Sono rimasto scosso perché una cosa del genere non mi era davvero mai capitata".



A riportare la situazione alla calma è stato l'intervento di un altro conoscente di Terzago. Le loro strade si sono divise poco dopo e il giovane ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine per segnalare l'episodio.