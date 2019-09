La Spezia - Nella serata di ieri i militari della Guardia di finanza e gli agenti della Polizia locale hanno dato luogo nel centro urbano a un servizio congiunto mirato a contrastare il fenomeno della diffusione di alcool a minori di 18 anni e della presenza di minori nelle sale delle slot machines.

In Via del Prione il gestore di un market etnico di nazionalità bengalese è stato sorpreso mentre vendeva bottiglie di birra ad un giovane che aveva appena compiuto i 16 anni.

La legge prevede la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro che finanzieri e agenti della Municipale contesteranno nei prossimi giorni al titolare dell'attività.

Inoltre in caso di recidiva accertata da parte dello stesso responsabile della violazione scatterà la richiesta al Comune della sospensione dell'attività commerciale per tre mesi.



Ispezionate anche alcune sale slot in relazione all'eventuale presenza di minori in tale attività non consentita dalla Legge e punita con una pesante sanzione amministrativa.

In tutti i locali non è stata registrata la presenza di minori.