Più telecamere... anche nei condomini. Nuovo patto in Comune

La Spezia - Un accordo che porterà a un aumento esponenziale delle telecamere nei condomini nel territorio comunale della Spezia. E' questo l'obiettivo del protocollo siglato stamani a Palazzo civico dove sindaco, assessore, presidente di Confedilizia e comandate della Polizia municipale lo hanno presentato. In sostanza, sono previste agevolazioni economiche per gli associati e i condomini che vorranno installare circuiti di videosorveglianza nei propri plessi e introducendo poi, i sistemi, nel circuito della Polizia municipale.

"Da parte di Confedilizia c'è stata grande disponibilità assieme all'assessore Medusei e alla Polizia municipale - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. Il miglioramento generale nella videosorveglianza è un dato di fatto: abbiamo cento telecamere che porta ad un aumento della prevenzione dei reati. Oggi chiunque chi fa qualcosa di sbagliato viene preso. La nostra sensibilità non si ferma qua. In tutti i settori abbiamo cercato di coinvolgere le associazioni. Insieme possiamo cercare di prevenire e perseguire chi commette azioni illecite. L'accordo potrà essere integrato e ci sarà così un altro salto di qualità. Abbiamo subito anche critiche dalle sinistre perché non hanno capito che essere al servizio del cittadino è un valore aggiunto. E' inutile negare che in questa città sia stato fatto molto. Se pensiamo al balzo fatto nella classifica del Sole 24 Ore. Quelli sono i dati del 2018, il nostro primo anno come amministratori. L'anno prossimo saliremo sicuramente".

Di seguito l'assessore Gianmarco Medusei: "Siamo passati da 30 a 103 telecamere e non ci fermiamo qui. Siamo in attesa dell'implementazione dei sistemi con il contributo della Regione e da Scuole sicure. Nel bilancio e con la volontà del sindaco siamo arrivati a nuove telecamere anche nella zona est della città. L'accordo con Confedilizia dà occasione per agevolare i privati in modo che possano investire in sicurezza. Verranno messi a disposizione server ad alta tecnologia e necessitano dunque server importanti. I monitor ora in via amaromora sono 4 e imponenti. Questa amministrazione non tollera atti vandalici per il rispetto di tutti e che rovinano la voglia degli altri di divertirti in serenità. Con questura e carabinieri ci saranno novità per la fibra ottica e dunque torneremo a parlare si sistemi di sorveglianza efficienti e integrati".



Confedilizia (Associazione delle Proprietà Edilizia) La Spezia ha raggiunto ipotesi di accordo convenzionale con società di intermediazione finanziaria e con un istituto di credito per l’acquisizione di finanziamento agevolato pari a 7 mila euro da parte di condomini o singoli proprietari, finalizzato all’acquisto e all’installazione di impianti di videosorveglianza di elevata tecnologia, connettibili al sistema di videosorveglianza comunale.



La collaborazione tra Comune della Spezia e Confedilizia è diretta appunto ad incentivare l’installazione di impianti video condominiali da affidare in comodato d’uso al Comune, in quanto per caratteristiche tecnologiche inseribili nel sistema di videosorveglianza comunale, potendo a tal fine mettere a disposizione il finanziamento agevolato.

Renato Oldini di Confedilizia ha commentato: "Raggiungiamo un traguardo che ci eravamo posti. Questa grande occasione ce l'ha data l'amministrazione. Come funziona l'accordo? In passato c'era problema della gestione della sorveglianza per i costi elevati. I privati provvederanno all'installazione e le immagini saranno inserite nella videosorveglianza comunale".



Il comandante della Polizia municipale Alberto Pagliai ha poi concluso: "Tramite Confedilizia saremo contattati dai Comuni aderenti e noi forniremo le specifiche per entrare in rete. Lo step successivo è siglare con l'associazione e il proprietario immobiliare un contratto di comodato d'uso con il quale la Municipale gestirà il sistema. Su iniziativa privata se si installa una telecamera senza integrarla al sistema della Municipale si rischiano anche pesanti sanzioni se si riprende un'altra area in zona pubblica. Così facendo nessuno, salvo chi commette reato, avrà problemi".