Più freddo ma con un sole duraturo. Occhio al vento

La Spezia - La settimana comincia e proseguirà per diversi giorni con un sole difficilmente sporcato da nuvole. Ci siamo svegliati sotto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, e continueremo così per tutta la settimana. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15.7°C, la minima di 7.3°C. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.