Più di ventimila persone in città per la Notte blu, Baby K e la Cena delle Borgate

La Spezia - Più di diecimila persone per Baby K e altrettante sparpagliate in centro storico in occasione della Notte Blu e per la Cena delle Borgate. La città ha voluto far festa in questa calda estate. A vegliare su tutti un maxi dispiegamento delle forze dell'ordine e di steward che hanno controllato il fiume umano che ha invaso tutta la città accorrendo anche da fuori regione.

La notte blu dunque è un successo e ha richiesto un grande impegno da parte di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale e soccorritori pronti a intervenire.

Solamente il Corpo di Polizia municipale ha impegnato trenta agenti richiamati in una serie di piccoli interventi, in particolare sulle scalinate della città per alcuni giovanissimi che arrecavano disturbo.

Altre due persone, in preda all'alcol, pretendevano di entrare al mega concerto di Baby K, che ha richiamato tantissime famiglie, nonostante non ne fossero in condizione. Poco dopo il termine del concerto un cittadino straniero, per questioni al vaglio delle forze dell'ordine, ha dato in escandescenze ma non sarebbe da escludere che il comportamento possa essere stato dettato dall'abuso di alcol. E' stato proprio il maxi dispiegamento di sicurezza a permettere che la situazione non degenerasse. Alle spalle, intanto, il flusso continuava a crescere e qualcuno ha provato a scavalcare le varie transenne spingendosi poi fino alle terrazze della cattedrale. In mezzo alla folla erano presenti anche tantissimi assessori che hanno condiviso i momenti salienti della serata, tra di loro anche l'assessore Brogi che con un post in mezzo alla folla ha commentato scherzosamente: "Non c'è nessuno".

Per quanto riguarda il concerto di ieri sera ad apprezzare la cantante sono stati soprattutto i giovanissimi che hanno ascoltato con interesse l'appello dell'artista a un utilizzo consapevole della tecnologia e dell'importanza della scuola.

A fare il bilancio, dal punto di vista della sicurezza, è l'assessore Gian Marco Medusei: "Si sono mosse decine di migliaia di persone e con il sindaco abbiamo assistito di persona al grande lavoro portato a termine da tutti. Non posso che plaudire all'impegno profuso che dalle forze dell'ordine agli steward e dei soccorritori, alle prese con piccoli malori dovuti alla calca. Vista la mobilitazione di così tante persone il dispositivo ha funzionato in maniera egregia. Lavorare su grandi numeri come quelli di ieri sera non è semplice".