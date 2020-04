Più 73 contagi in un giorno secondo la Protezione civile, ma potrebbe essere lo sblocco del nodo tamponi

La Spezia - Un balzo in avanti tutto da capire. Sono 323, secondo il report della Protezione civile nazionale di questa sera, i casi totali di persone positive nella provincia della Spezia. Una cifra che spaventa, se parametrata al numero dei casi che erano riportati nella giornata di ieri: 250.

Non è la prima volta che nella provincia spezzina si assiste a un incremento importante, non in linea con i giorni precedenti. Era già avvenuto la scorsa settimana, ma poi i numeri erano andati normalizzandosi andando a lasciar intravedere quell'appiattimento delle curva tanto auspicato da tutti.

E anche ieri la stessa CDS scriveva che sembrava davvero potesse avvicinarsi il momento dell'inversione della curva. Invece i numeri diramati oggi dalla Protezione civile nazionale rimettono tutto in discussione.



Una spiegazione di questa situazione può essere l'improvvisa registrazione di qualche decina di tamponi di cui si erano ormai perse le tracce, un tema sul quale CDS ha riferito abbondantemente nei giorni scorsi.

Nella speranza che le cose stiano davvero così - e non si tratti di un focolaio venuto improvvisamente a galla - si andrebbe anche finalmente verso una normalizzazione del tasso di mortalità, che nei giorni scorsi poneva la provincia spezzina a quasi il doppio della media ligure e ben oltre tutte le regioni del Nord Italia, Lombardia compresa.